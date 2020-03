"E R" 23 Mar 2020 Annaba" Site précaire à Oued Forcha Risque majeur de contamination au coronavirus:Le coronavirus aidant, les occupants des baraques érigées sur la berge d’Oued Forcha, continuant de souffrir le calvaire, montent cette fois-ci au créneau. Ils reviennent à la charge pour interpeller les autorités locales sur leur situation ainsi que leur santé et celle de leurs enfants qui risqueraient de s’aggraver si une solution n’était pas apportée à leur problème. « En cette période critique, nous avons peur d’être contaminés au Covid-19 car nous sommes exposés à toutes les maladies pouvant être déclenchées par les microbes qui émanent de cet oued où les eaux usées y sont déversées à longueur de journée. En outre, faute d’incivisme, certains locataires des immeubles d’habitations continuent d’y déverser leurs déchets ménagers. Celui-ci étant plein à craquer de détritus, dégage des odeurs nauséabondes qui gagnent les 50 masures occupées par des familles en quête d’un logement décent. On y trouve de tout ; des sachets et bouteilles en plastique et boîtes de conserve vides, emballages usagés, morceaux de bois et barres de fer, etc. ‘’ Des reptiles, rongeurs, moustiques et autres insectes à proximité de leurs habitations précaires constituent un danger pour la vie des occupants et de celle de leurs enfants. Ils sont vecteurs de graves maladies infectieuses et mortelles ‘’, a souligné B. N, 43 ans, père de 3 enfants . « Dès l’extinction totale du coronavirus, nous compterons descendre dans la rue pour interpeller les autorités locales de nous attribuer des logements dignes de ce nom. Ce n’est pas de notre faute si nous avons choisi cet endroit maudit pour implanter ces baraques. En attendant que l’État nous attribue des logements, on n’a pas trouvé où aller. Nous sommes ici depuis 13 ans », a affirmé ce jeune homme. A la question de savoir si ces occupants ont été recensés par les services concernés en vue d’être portés sur la liste des futurs bénéficiaires de logements, il nous a répondu par l’affirmative mais l’attente est devenue longue et stressante". Nejmedine Zéroug