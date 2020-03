"E R" 23 Mars 2020 "À la une L’Algérie bascule au stade 3 Alerte maximale"« Les Algériens doivent se préparer au pire ». Ce n’est pas un lanceur d’alerte, qui a tenu ces propos alarmants, mais le ministre de la Santé, dans son intervention, hier, sur les ondes de la radio nationale. Lors de son passage à la chaîne I, Abderrahmane Benbouzid a déclaré que l’Algérie a basculé au stade 3, seuil d’alerte maximale; ce qui montre que le nombre d’infections confirmées a augmenté soudainement, et que le virus circule activement sur l’ensemble du territoire. A ce stade, la saturation du système sanitaire peut intervenir très vite. A propos du système sanitaire algérien, l’appel de détresse lancé par une professeur exerçant à l’hôpital Frantz Fanon de Blida traduit à lui seul le désarroi total du personnel médical en particulier et de la population en général. Dans un post publié sur sa page Facebook, elle a déploré les conditions dans lesquelles travaille le personnel paramédical du service de réanimation de cet hôpital, et qui sont les mêmes pour toutes les structures de santé publiques à travers le pays. Selon elle, le service est dépourvu de moyens de protection ; « ni bavettes, ni gants, ni gel, ni solution hydro-alcoolique, ni blouse jetable… Rien, absolument rien ». « Où est l’Etat algérien ? Où est le ministère de la Santé ? Où est le directeur de la santé de la wilaya de Blida ? Où sont les 50 millions de bavettes monsieur le Président », s’est-elle interrogée, s’adressant directement à Abdelmadjid Tebboune. Tout en estimant qu’ « il est dangereux de faire croire au peuple algérien que la situation est maitrisable », la praticienne spécialiste a déploré aussi le fait que l’Institut Pasteur soit la seule structure habilitée à faire des tests. « L’Institut Pasteur ne peut pas faire plus de 60 tests par jour et, pire encore, les résultats apparaissent tardivement, une fois les personnes décédées ; sans parler des faux négatifs ! Des milliers de porteurs sains circulent dans la nature », a-t-elle alerté. De son côté, le Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires a abondé dans le même sens, en avertissant que l’Institut Pasteur ne peut faire face seul à la demande de dépistage de Coronavirus; car avec plus de 1500 demandes de dépistages par jour, l’Institut se retrouve en « situation de débordement ». En conséquence, le syndicat appelle « les établissements de santé publique possédant un service de virologie ou de microbiologie à commencer à utiliser les techniques de détection de virus et ne plus compter que sur l’Institut Pasteur d’Alger ». L’avis est loin d’être partage par le ministre de la Santé, qui a rappelé que « seul l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) est le seul habilité à procéder à des tests de dépistage ». D’après Abderrahmane Benbouzid, qui a indiqué que le bilan des personnes contrôlées positives est monté, sans révéler toutefois les chiffres, la situation épidémiologique en Algérie n’est pas comparable à celle de l’Italie, car les autorités en Algérie ont pris des mesures préventives au tout début de la pandémie ». Néanmoins, il n’a écarté le risque de voir le scénario italien se produire dans notre pays. Des propos peu rassurants, au moment où pas moins de 18 wilayas sont désormais touchées. Hier, Constantine a enregistré son premier cas, selon des sources hospitalières. Il s’agit d’une femme âgée de 58 ans rentrée de France, il y a une dizaine de jours, et placée en isolement. La patiente se trouve actuellement au service de réanimation du CHU Ben Badis". Mohamed Mebarki