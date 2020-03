"E R"23 Mars 2020 " Annaba Produit de première nécessité Plus de 400 tonnes de semoule mises à disposition"En cette période de confinement, La direction du commerce supervise la distribution et le libre accès aux produits de première nécessité avec l’installation de deux points de vente de semoule au niveau de l’avant-port d’Annaba et la commune de Chétaibi, où 400 tonnes furent mis hier à la disposition des citoyens . En plus de veiller à la continuité de la production locale et les lignes d’approvisionnement habituelles, la DCW recevra dans la semaine 400 quintaux de blé de la wilaya de Biskra. Cette ressource sera directement traitée au niveau du complexe industriel et commercial de Seybouse, premier partenaire sur le terrain et garant de la production de semoule de la wilaya d’Annaba, depuis le début de cette crise. Même si la production est maintenue, l’accessibilité aux produits reste problématique, et ce, notamment avec la fermeture de plus des deux tiers des commerces de la wilaya d’Annaba. La situation est telle que, des citoyens de toutes les communes d’Annaba s’empressent tous les jours de rejoindre l’avant-port d’Annaba, créant un important mais aussi inquiétant mouvement de foule en pleine période de confinement. Des communes à l’image de celles d’Annaba et Chétaibi ont pris les devants en créant des points de vente accessibles et surtout quotidiens. Au niveau de ces deux communes, les points de vente de semoule vont rapidement devenir des points de vente de lait en sachet et d’autres produits de première nécessité, et ce, afin de garantir une continuité de l’approvisionnement de la population. Un approvisionnement supervisé par la direction du commerce et où les prix des produits sont respectés, écartant tout profit ou fraude". S.A.A