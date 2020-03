"El Moudjahid" PUBLIE LE : 24-03-2020 | 0:00" Lutte contre la spéculation : La police sur tous les fronts:En effet, les différentes unités sont fortement mobilisées, depuis des semaines, pour lutter contre la spéculation sur les produits alimentaires de large consommation. Outre ses missions classiques, la Sûreté nationale a donc mis en œuvre un plan spécial pour l’application des dernières instructions du président de la République, relatives à la lutte contre la spéculation sur les produits alimentaires. Des équipes pédestres et des patrouilles mobiles de la PJ sont déployées dans ce cadre dans la capitale, a-t-on constaté lors d’une virée à Alger-Centre, Bab El Oued, Belouizdad et Kouba. Protection de la santé et de l’économie En effet, des équipes de la police générale et de la police judiciaire ont été mobilisées dans la capitale, depuis déjà une semaine, pour traquer les spéculateurs. Des quantités importantes de produits de large consommation ont été saisies, notamment de la semoule et de la farine, stockées illégalement dans des entrepôts ainsi que des fournitures médicales de protection. Hier, à Zeralda, Baraki et Cheraga, les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont découvert des marchandises destinées au marché informel. A Zeralda, le chef de Sûreté de daïra, le commissaire principal, Khaled Djellad, a affirmé que «notre préoccupation majeure est la protection des personnes et des biens mais également la santé publique et l’économie nationale». Il a précisé que des équipes pédestres mènent des patrouilles dans les quartiers, les lieux publics et les marchés, dans le cadre de la sensibilisation et la prévention mais également l’application des mesures de suspension des transport en commun et la fermeture des établissements recevant du public, en collaboration avec les directions du Transport et du Commerce. Par ailleurs, il a été procédé à l’intensification du contrôle des commerces ainsi qu’au renforcement du travail de renseignement pour mettre en échec des tentatives de spéculation. Des commerçants tentent de profiter de cette période sensible pour s’enrichir davantage, causant d’énormes problèmes au niveau des circuits d’approvisionnement et de distribution, ce qui risque de provoquer des troubles de l’ordre public. «Nous avons renforcé l’intensification du contrôle en coordination avec les services du commerce. Plusieurs descentes ont été menées dans des entrepôts illégaux», a ajouté notre interlocuteur. Ainsi, deux coups de filet ont été réalisés à Zeralda durant les dernières 24h. «Il s’agit de la saisie de 9,4 tonnes de farine et semoule dans un point de vente de produits alimentaires à Staouéli, suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de la hausse vertigineuse du prix. Une perquisition menée en collaboration avec les services du commerce, a permis de mettre la main sur 90 sacs de semoule et de farine, soit 94 quintaux. A Mahelma, les services de police ont saisi 14.223 bavettes médicales dans un entrepôt à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état de la vente de bavettes de 250 à 300 DA par un pharmacien dans la localité. Les investigations ont permis de localiser un dépôt de vente de produits pharmaceutiques. Les policiers, en coordination avec les services du commerce, ont mené une descente qui s’est soldée par la saisie de ces 14.223 bavettes et de 72 unités de gel antiseptique sans factures, destinées à la spéculation. Khaled Djellad a expliqué que des procès-verbaux ont été transmis aux juridictions judiciaires compétentes. Par ailleurs, l’officier a assuré que les services de police assurent également la protection et la sécurité des lieux de confinement des Algériens rapatriés de l’étranger. En ce sens, un dispositif sécuritaire a été placé devant l’hôtel AZ. Les policiers chargés de cette mission ont été dotés de combinaisons, de bavettes et de gants. La police de proximité participe à la désinfection Autre mission dans le cadre de la police de proximité : la désinfection des lieux et des rues. «Des engins de la sûreté nationale sont mobilisés depuis samedi dans des opérations de désinfection pour accompagner les efforts des pouvoirs publics dans la prévention contre le Coronavirus. Nous avons mené plus de 60% des opérations avec les moyens de police», s’est-il félicité. La police est également une force de proposition. En effet, sur proposition de la police de Zeralda, deux points de vente de semoule et de la farine ont été ouverts au niveau des stades de Staouéli et Zeralda, pour la vente directe de ces produits largement demandés. Par ailleurs, les services de police de Bentalha à Baraki ont intercepté, hier, un camion transportant une quantité importante de légumes secs, de la farine et de la semoule. Les policiers ont interpellé six personnes lors de la perquisition d’un entrepôt et ont saisi 533 quintaux de ces produits destinés à la spéculation dont du riz et des pois chiche, a indiqué la cellule de communication de la SW d’Alger, tout en assurant que les numéros verts sont mis à la disposition des citoyens". Neila Benrahal