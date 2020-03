DIA- 24 mars 2020 10:13 Publié par admin"24 mars 2020: Le célèbre saxophoniste franco-camerounais Manu Dibango s’est éteint mardi à 86 ans. C’est sa famille qui l’a annoncé sur Facebook ce mardi, quelques jours après que l’artiste a déclaré avoir été atteint par le nouveau coronavirus. «Chers parents, chers amis, chers fans. Une voix s’élève au lointain…C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre Papy Groove, survenue le 24 mars 2020 à l’âge de 86 ans, des suites Covid-19», peut-on lire sur la page de l’artiste mardi, dans un message posté aux alentours de 8h30 du matin. Le 18 mars, une annonce avait été postée sur ce même compte, annonçant l’hospitalisation du saxophoniste. «Nous portons à votre information qu’après une récente hospitalisation due au Covid-19, Manu Dibango se repose et récupère dans la sérénité. Il vous demande de respecter son intimité. Il se réjouit d’avance de vous retrouver prochainement et vous demande, en cette période troublée que nous traversons tous, de bien prendre soin de vous», lisait-on. «Il est décédé au petit matin, dans un hôpital de la région parisienne», a indiqué M. Durepaire, gérant des éditions musicales de l’artiste camerounais à l’AFP. Âgé, l’artiste faisait partie des personnes les plus à risque. Il est l’une des premières «célébrités» à mourir des suites du nouveau coronavirus. Des obsèques sont prévues «dans la stricte intimité familiale», tandis qu’un hommage lui sera rendu «dès que possible», a ainsi conclu la famille. AFP "DIA" Décès du saxophoniste Manu Dibango après avoir été touché par le Coronavirus: