"Réflexion" Dimanche 15 Mars 2020 - 16:51Le coronavirus peut vivre sur votre smartphone : comment le nettoyer:Le coronavirus peut vivre sur votre smartphone : comment le nettoyer Véritables refuges à bactéries, les smartphones peuvent se transformer en vecteur de contamination en temps d'épidémie. Les dispositions les plus efficaces pour freiner l'épidémie sont les gestes dits "barrières", à savoir : se laver les mains au savon autant que possible, tousser et éternuer dans son coude, respecter une distance de sécurité d'un mètre, ne pas s'embrasser et utiliser des mouchoirs à usage unique puis les jeter. En plus de ces mesures d'hygiène élémentaires, il est recommandé de désinfecter son smartphone, objet que l'on manipule plus d'une centaine de fois au quotidien et véritable nid à bactéries. Des études ont montré qu'un écran de téléphone pouvait contenir plus de microbes qu'une barre de métro ou une cuvette de toilettes. Récemment, des scientifiques allemands ont étudié la durée de vie de coronavirus comme le SRAS, le MERS et le HCoV sur des surfaces comme le métal, le verre ou le plastique, des matériaux couramment utilisés pour concevoir les écrans des smartphones. D'après leurs travaux, certains peuvent survivre à température ambiante jusqu'à neuf jours. Tous les moyens ne sont pas bons pour nettoyer ces appareils souvent hors de prix. Comme l'explique Apple sur son site, il est par exemple déconseillé de les passer sous l'eau, car ils pourraient ne pas résister à la pression. Les smartphones sont simplement conçus pour être immergés et prémunir leurs propriétaires d'un plongeon accidentel, si leur écran n'est pas fissuré. Mieux vaut aussi éviter d'utiliser des produits d'entretien ménagers, comme les lave-vitres, détergents, solvants et autres lotions à base d'alcool ou d'ammoniaque, qui pourraient endommager la protection de l'écran au fil du temps. L'une des meilleures solutions pour nettoyer votre smartphone est d'utiliser un chiffon en microfibre, ou un tissu propre, imbibé d'eau savonneuse, à condition de ne pas le faire lorsque l'appareil est branché sur secteur. Pensez aussi à enlever la coque de protection, qui sert de refuge à de nombreux microbes.