Article mis à jour le 24/03/20 17:49" Coronavirus : conseils, infos en direct en France et dans le monde:CORONAVIRUS - Près de 400 000 personnes ont été touchées par le Covid-19 dans le monde et plus de 16 000 en sont mortes. En France, le bilan s'alourdit toutes les jours et va bientôt franchir la barre des 1000 décès. Conseils pour se protéger, carte des cas en France, propagation dans le monde, centres "drive" pour les dépistages, application des couvre-feux... Point de situation en direct au 24 mars.