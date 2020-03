"L'E R" 24 Mar 2020 Annaba Sider El Hadjar Congé technique pour 4000 métallurgistes: Les installations stratégiques de Sider El-Hadjar sont à l’arrêt, depuis avant-hier, et ce dans le cadre des mesures préventives prises pour faire face au coronavirus, apprend-on de source crédible.En effet, face à la menace grandissante liée au Covid- 19, le complexe sidérurgique d’El-Hadjar a décidé la mise en veille prématurée du Haut fourneau n° 2 pour une période qui n’a pas été déterminée. Cette décision a été suivie par la mise en congé technique également de quelque 4.000 métallurgistes pour une durée de 15 jours, sur un total de 5.200 travailleurs que comptent les différentes unités de production, précise-t-on de même source.Nous apprenons dans ce cadre que le Haut-fourneau n°2 a été mis en veille plus précisément, avant-hier dimanche à minuit. Il ne sera opérationnel qu’une fois annoncée officiellement la fin de l’alerte au coronavirus, selon la même source, qui a révélé que cet arrêt du Haut-fourneau n°2 sera suivi automatiquement par les aciéries et dès jeudi prochain par ceux des laminoirs à chaud et froid, auxquels il faut ajouter d’autres équipements de la chaine de production. Il est à signaler que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la nouvelle épidémie du coronavirus ,une vaste opération de nettoyage et de désinfection des installations, des bâtiments et du matériel roulant sera effectuée". B.S.E