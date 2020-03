"L'E R" 24 Mar 2020 Actualité "Considéré comme traitement miracle L’Algérie adopte la chloroquine: Coronavirus Covid-19 sévit toujours. 21 nouveaux cas de contamination enregistrés en 24 heures. Le bilan communiqué, hier, par la Commission de veille et de suivi fait état de 230 cas au total, dont 125 au niveau de la seule wilaya de Blida. Aucun nouveau décès dû à la pandémie Covid-19 n’a été enregistré depuis hier. Le nombre de décès est de 17. Un taux de mortalité qui reste néanmoins assez élevé, en comparaison avec la proportion de létalité enregistrée dans les autres pays touchés par la pandémie du coronavirus Covid-19. Par ailleurs, il est à noter que 22 cas sont complètement rétablis. Selon Djamel Fourar, président de la Commission de veille et de suivi, 90% des cas sont importés de l’étranger, notamment de la France, l’Espagne et d’Arabie saoudite dans une moindre proportion, lors du pèlerinage de la Omra. Dans le même contexte, et selon le ministre de la Santé, qui s’est exprimé dans le journal de 17 heures de la radio nationale, chaîne III, l’Algérie, et après avis des spécialistes composant la commission de veille et de suivi, a adopté le protocole de traitement à base de chloroquine. Abderrahmane Benbouzid a indiqué que le traitement sera produit localement. En Europe, la molécule a été déjà intégrée à un essai clinique incluant sept pays de l’UE. L’essai concernera quelques des milliers de patients sur le Vieux continent. D’après le professeur Didier Raoult, spécialiste français en microbiologie, les résultats sont attendus dans deux semaines au minimum. Toujours au sujet de la pandémie causée par le coronavirus Covid-19, le chargé de communication de la direction de Santé de la wilaya d’Oran a annoncé, hier, que le laboratoire pour le dépistage du Covid-19 relevant de l’Institut Pasteur est déjà opérationnel dans la capitale de l’Ouest. « Le laboratoire d’Es-Seddikia permettra de prendre en charge toute la région Ouest », a souligné le docteur Youcef Boukhari. Les équipements ont été réceptionnés en quelques jours et le personnel a été formé pour effectuer les analyses localement. Cela représente “un gain de temps important” puisque les résultats des analyses peuvent être prêts en 3 ou 4 heures, a-t-il indiqué". M.M