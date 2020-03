"L'E R"24 Mar 2020 Actualité "Essais cliniques d’un vaccin contre le coronavirus: Chinois, Américains et UE se livrent à une «guerre» scientifique: C’est une véritable course contre la montre, ou plutôt contre la mort. Partout dans le monde et essentiellement dans les pays aux capacités technologiques et scientifiques considérables, des chercheurs sont désormais mobilisés H24 pour tenter de mettre au point le vaccin miracle que toute l’humanité attend, dans une atmosphère où se mêlent le désarroi et l’espoir. Lundi 16 mars, les Américains procèdent au premier essai clinique contre le Covid-19. Dans un communiqué, les Instituts nationaux de santé américains, qui ont assuré le financement de cet essai, ont annoncé que « le premier participant avait reçu le vaccin expérimental et que l’opération va inclure 45 adultes volontaires en bonne santé âgés de 18 à 55 ans pendant environ six semaines ». Le délai de validation d’un vaccin est situé entre 12 et 18 mois. Selon Associated Press, l’agence de presse américaine, le laboratoire pharmaceutique américain Inovio Pharmaceuticals s’apprête également à réaliser des essais dans le courant du mois d’avril sur des volontaires à l’université de Pennsylvanie, ainsi que dans le Kansas, puis en Chine et en Corée du Sud. En Allemagne, le laboratoire CureVac, affirme qu’il est sur le point de pouvoir présenter un projet pour validation. La semaine dernière, le laboratoire français Sanofi et l’américain Regeneron ont débuté un essai clinique pour évaluer un médicament destiné au traitement des patients hospitalisés avec une forme sévère du nouveau coronavirus. Dimanche 22 mars, un essai clinique européen a été lancé dans plusieurs pays de l’UE, pour tester quatre traitements expérimentaux contre le coronavirus, qui va inclure en tout 3.200 patients, a annoncé le ministère de la Santé français ; Selon le quotidien belge, Le Soir, les quatre traitements testés à grande échelle seront les molécules suivantes : le remdesivir, le lopinavir en combinaison avec le ritonavir, ce dernier traitement étant associé ou non à l’interféron bêta, et l’hyroxychloroquine. De son côté, la Chine a entamé son premier essai clinique pour tester un vaccin contre le nouveau coronavirus. Les 108 volontaires, répartis en trois groupes, ont reçu vendredi dernier les premières injections, a rapporté hier le quotidien anglophone Global Times. Agés de 18 à 60 ans, tous sont originaires de la ville de Wuhan, où le Covid-19 a fait son apparition pour la première fois, avant de se propager à l’étranger. Pour rappel, les autorités sanitaires chinoises ont donné le feu vert à des expérimentations sur l’homme le 17 mars. Les volontaires chinois seront suivis pendant six mois. Les Chinois, irrités par le ton arrogant et non moins raciste du président américain, qui a osé dans une attitude provocatrice, évoqué le « virus chinois », faisant allusion au coronavirus, semblent déterminés à gagner cette « bataille » pour le développement d’un vaccin, avant les multinationales de l’industrie pharmaceutique. Au Canada aussi, le gouvernement du Québec a exprimé sa disposition à financer une étude clinique dans le même cadre. Il s’agit bel et bien d’une « guerre » des volontés, durant laquelle les pays du tiers-monde restent « hors-champ », et pourtant ils sont inclus dans les enjeux". M.M