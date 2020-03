"L'E R"24 Mar 2020 Chronique"Pendant ce temps…Toute l’attention des Algériens est rivée sur cette terrible pandémie du Covid-19 qui risque d’emporter des dizaines voire des milliers de personnes. Nous nous réveillons et dormons avec cette grande peur de voir la situation empirer sachant que notre pays est à la traîne en matière de moyens de prévention.Et pendant ce temps…Pendant que nous autres essayons de trouver les moyens les plus sûrs et les moins risqués de survivre, la justice, elle, ne semble pas sensible à l’incroyable panique qui s’empare du pays. Les juges et les procureurs ne sont pas confinés…Ils tournent à plein régime dans un contexte de déprime nationale. Hier, nous avions eu au moins trois mauvaises nouvelles. Que le journaliste et activiste politique Fodil Boumala sera rejugé en appel le 14 avril prochain et risque donc de se retrouver une nouvelle fois en taule après que le procureur du tribunal de Dar El Beida ait fait appel à son acquittement.Nous avons appris également que le militant politique et fondateur de l’Union Démocratique et Sociale (UDS, parti non agréé) Karim Tabbou, devant recouvrer sa liberté jeudi, 25, après six moins de prison, va comparaitre le 6 avril prochain dans une autre affaire. Autrement dit, Karim Tabbou et Fodil Boumala risquent tout simplement d’être condamné à nouveau à des peines privatives de liberté. Ils iront rejoindre leurs compagnons de combat mais aussi d’’infortune Samir Benlarbi qui, lui, a été placé sous mandat de dépôt avant même que ne s’ouvre son procès en appel. Ce sont là de bien tristes nouvelles. Comment est –ce possible d’attiser ainsi la tension dans un contexte social exécrable marqué par cette catastrophe nationale à laquelle notre pays est loin d’être préparé en témoigne le tâtonnement des responsables ? Les Algériens attendaient, naïvement, que le pouvoir nouveau fasse preuve de sens de la mesure et des responsabilités en consentant des gestes d’apaisement en ces temps de tensions maximum. Mais il ne sait visiblement qu’abattre sa main lourde même quand il est censé solidifier les citoyens pour faire face à la double crise de l’épidémie qui menace notre pays et de l’effondrement des cours du pétrole qui vont éroder les recette de l’Algérie. C’est assurément, une mauvaise politique. Une stratégie contre-productive qui mène droit vers la pérennisation de l’impasse intégrale qui enserre le pays depuis le 22 février 2019. Le Hirak populaire a donné une belle leçon de patriotisme et d’engagement citoyen en décidant lucidement de suspendre jusqu’à nouvel ordre, toute marche et tout rassemblement. Mais, en face, la «nouvelle République» de Tebboune, reconduit la même recette du tout sécuritaire qui a montré son échec jusque-là. Même en temps de Coronavirus !". Imane B