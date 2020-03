"L'E R" 24 Mar 2020 Annaba"Lutte contre la propagation du coronavirus Vaste opération de désinfection:Au lendemain de l’annonce de la propagation de l’épidémie du coronavirus, l’EPIC ‘’Annaba propre’’, assistée par les ouvriers de l’APC d’Annaba et également avec l’implication des directions de l’exécutif et l’assistance accrue des services de sécurité et la Protection civile, un vaste programme d’entretien curatif, a été mis en branle ciblant aussi bien les édifices publics, que les espaces publics, les rues et ruelles de la ville d’Annaba. Nous apprenons dans ce cadre que la wilaya d’Annaba a mis à la disposition des intervenants un lot important de produits et d’équipements pour prolonger l’opération de nettoyage et de désinfection devant toucher toutes les communes et agglomérations de la wilaya d’Annaba, que le wali a placé comme étant « la priorité des priorités », afin d’éviter la propagation du coronavirus. Des appels sont de plus en plus lancés à travers des porte-voix et autres moyens de communication tels : «la Chine n'a pas trouvé le remède miracle. C'est le civisme et la discipline qui ont vaincu le monstre ! Faisons pareil ! »Par ailleurs, outre les appels sans relâche des services de sécurité en direction de la population pour le respect absolu des distances barrières et de confinement, la Chambre de commerce et d’industrie Seybouse, vient de lancer, pour sa part, un appel en direction des opérateurs économiques pour contribuer à l’élan national pour endiguer la propagation de la pandémie coronavirus qui continue d’augmenter de façon exponentielle dans certains pays.Geste à haute valeur, estime le président de la CCI Seybouse, Mansouri Riad, pour lequel les opérateurs économiques ne ménageront aucun effort pour contribuer par leurs dons en nature (produits médicaux et paramédicaux ) ou en espèces pour préserver la santé des citoyens d’Annaba. « Convaincu de votre compréhension et votre sens de devoir, nous vous prions de bien vouloir contribuer à cette opération, la Chambre de Commerce et d’Industrie Seybouse Annaba reste mobilisée et une cellule sera installée pour assurer le suivi », lit-on dans un communiqué de presse de la CCI Seybouse". B. Salah-Eddine