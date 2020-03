"L'E R"24/03/20"Lutte contre le Coronavirus Revoilà le débat sur le rôle de la presse:Revoilà le débat sur le rôle des médias nationaux. A la guerre comme à la guerre. La gestion de l’info s’invite à nouveau dans un contexte de lutte contre le coronavirus. Comme au temps de la lutte contre le terrorisme. Le département de Belhimer appelle tous les organes de presse à ne diffuser que les informations émanant du ministère de la Santé et du comité scientifique, récemment installé, relatives à l’évolution du Coronavirus et à la situation sanitaire générale du pays. «En cette circonstance exceptionnelle que traverse le pays et le monde entier, le ministère appelle tous les médias nationaux (presse écrite et audiovisuelle) à diffuser les informations émanant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et du comité scientifique dont Pr. Djamel Fourar est porte-parole officiel, relatives à l’évolution de la pandémie du Coronavirus et à la situation sanitaire générale y afférente». Voilà en substance la teneur de « l’instruction » émanant du ministère de la Communication qui ne cache pas le souci du gouvernement de contourner l’alarmisme attentatoire à l’opinion, publique et c’est de bonne guerre. Notamment au moment où les fake -news constituent l’arme redoutable utilisée dans l’autre guerre, celle de l’information. Et l’enjeu de celle-là n’échappe à personne. Dans ces situations complexes, il ne faut pas laisser une quelconque place à la désinformation véhiculée à dessein par certaines voix. Toutefois, en brandissant les poursuites judiciaires contre les médias « réfractaires » qui ne suivent pas à la lettre « l’instruction » du gouvernement s’assimile à l’épée de Damoclès sur les organes de presse. Les professionnels de l’information sont engagés à part entière dans tout ce qui s’entreprend dans le pays et de ce fait cette suspicion quant au rôle de la presse semble de trop : «Tout ce qui sera diffusé en dehors de ce cadre sera considéré comme un acte alarmiste et une information tendancieuse délibérée attentant aux citoyens et à l’opinion publique, dont l’auteur assumera toute la responsabilité juridique et les poursuites judiciaires lancées à son encontre», ajoute le communiqué". Saïd Lamari