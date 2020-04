"ALGERIE FOCUS"By La rédaction -31 mars 2020"Covid-19 / Les familles des défunts faces l’apathie de l’administration (vidéo): C’est la deuxième vidéo publiée, en 24 heures, par des proches de victimes décédées suite à une infection par le Covid-19. Livrées à elles même, les personnes en question n’ont trouvé d’autre alternative que celle d’exprimer leur détresse à travers une vidéo pour dénoncer l’indifférence de l’administration. Les faits se sont déroulés à l’hôpital de Rouiba. Deux parents d’une femme décédée des suites de son infection par le coronavirus racontent leurs mésaventures avec le directeur de l’établissement.Ce dernier a exigé que la dépouille soit enterrée dans un cercueil hermétique et que c’est la famille qui se charge de l’achat du cercueil et son transport jusqu’au cimetière. À travers cette vidéo, les deux hommes ont expliqué toutes les difficultés rencontrées. Ils ont expliqué que le directeur de l’hôpital a refusé de mobiliser une ambulance et que les particuliers refusent catégoriquement de transporter la dépouille vers sa dernière demeure, de peur d’une infection".