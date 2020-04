"L'EXPRESSION" 14:44 | 01-04-2020" Abdelghani Hamel condamné à 15 ans de prison ferme"L’ancien Dgsn, Abdelghani Hamel a été condamné a une peine de 15 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars.Abdelghani Hamel est poursuivi dans plusieurs affaires de corruption, principalement liées au « blanchiment d’argent, enrichissement illicite, trafic d’influence et obtention de fonciers par des moyens illégaux . Dans la même affaire le juge prés du tribunal de Sidi M’hmed a également prononcé le verdict contre la famille d’El Hamel et ses coaccusés".