"DIA"2 avril 2020 8:03 Publié par admin"Après la pomme de terre et la semoule, la mafia de l’orange et du citron sévit"Décidément, tous les moyens sont utilisés par des commerçants sans scrupule pour s’enrichir. Ces commerçants qui se cachent souvent derrière les grossistes et les mandataires, font partie de la mafia et des lobbys de la spéculation en Algérie. Il s’agit d’une horde d’individus qui profitent de toutes les situations, aussi dramatiques et macabres soient-elles, pour s’enrichir. Ces individus sans foi ni loi ont décidé d’augmenter les prix des agrumes, notamment l’orange et le citron. Sources de la vitamine C, ces deux fruits sont actuellement très demandés. Toutefois, cette forte demande n’explique aucunement l’augmentation des prix des oranges et du citron dans la mesure où on est en pleine saison de production de ces deux fruits. Mieux encore, ils sont cultivés et produits en abondance en Algérie. Ainsi le prix du citron a atteint la barre des 400 DA, alors que l’orange est écoulée à 350 DA. L’orange destinée pour la confection des jus, qui se vendait entre 40 et 50 DA, a vu son prix doubler, ce qui dépasse tout entendement. En ce sens, les spéculateurs innovent toujours dans la mesure où ils augmentent les prix des produits auxquels on s’attend le moins. Cela dénote de leur aptitude de nuire et de s’adonner à la spéculation. A cet effet, les unités de la Gendarmerie nationale ont traité durant les dernières 24 heures, 147 affaires et arrêté 149 individus dans le cadre de la lutte contre la spéculation, le monopole et la fraude sur les produits de base de large consommation. Les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 2 498 tonnes de denrées alimentaires, 132,5 kg de viandes blanches et 176 litres d’huile de table. C’est dire que même si les services de sécurité traquent constamment ces suceurs de sang, ils ne parviendront pas à les endiguer car ils ont la peau dure…" Amir Hani