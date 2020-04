"APS"Jeudi, 02 Avril 2020 12:54 "Covid-19 : caravane d’aides au profit de 400 familles démunies dans les zones enclavées"OUARGLA- Une caravane de solidarité constituée d'aides humanitaires a pris le départ jeudi pour atteindre 400 familles démunies établies en zones enclavées de la wilaya d'Ouargla, dans le cadre de la solidarité envers les catégories vulnérables en cette période marquée par la pandémie du Covid-19. Composée de plusieurs camions chargées de colis de produits alimentaires de base (semoule, farine, huile, sucre et autres), la caravane cible les familles nécessiteuses résidant dans treize (13) localités enclavées réparties sur six (6) communes, à savoir Ouargla, Ain El-Beida, Sidi-Khouiled, Hassi Ben-Abdallah, El-Hedjira et El-Alia, a indiqué à la presse le wali d'Ouargla, Aboubakr Essedik Boucetta. Initiée en coordination avec plusieurs donateurs, dont des entreprises relevant du Groupe Sonatrach, des entrepreneurs locaux, et de la société civile, l'initiative sera suivie de caravanes similaires pour toucher d'autres zones enclavées de la wilaya, a-t-il poursuivi. Deuxième du genre dans la wilaya, cette caravane de solidarité a pour objectif de prendre en charge les catégories vulnérables et les familles démunies dans les zones d'ombre et celles ayant besoin d'accompagnement en cette période de confinement préventif, a affirmé le directeur de l'Action sociale et de la Solidarité de la wilaya (DASS), Abdellatif Beggas. Encadrée par la DASS et les services de la wilaya, l'opération intervient en application des instructions des hautes autorités du pays visant à mettre en place un dispositif permettant de prendre en charge les citoyens en vue d'atténuer les répercussions socioéconomiques des mesures de confinement instaurées dans le pays pour endiguer la propagation du nouveau Coronavirus, a-t-il souligné".