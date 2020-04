"L'E R" 02 Avr 2020 Constantine Covid 19" Les médecins retraités sollicités ?:Selon des sources hospitalières, le recours aux médecins et aux paramédicaux retraités n’est pas du tout à écarter. Tout dépendra, bien évidemment, de l’évolution de la pandémie dans les jours à venir. Si les structures de santé, en termes de personnel médical et paramédical, n’accusent jusqu’alors aucun déficit, il faudrait anticiper et prévoir ladite option. Celle-ci serait inévitable si les structures, chargées de soigner les cas contaminés par le COVID 19, seront confrontées à une situation de surcharge des malades transférés, affirment nos sources. Il s’agit, certainement, d’un sens d’anticipation qu’il faudrait impérativement développer en cette période de crise sanitaire. Il faudrait également se préparer au pire des scénarios et rien ne devrait être laissé au hasard, ajoutent nos sources. Il est utile de rappeler, dans cet ordre d’idées, que toute mauvaise interprétation des données relatives à l’évolution de la maladie sera fatale, notamment en matière de soins, pour paraphraser notre source. En cette conjoncture difficile, chaque détail compte et toute initiative, s’inscrivant dans le cadre d’une meilleure prise en charge des patients contaminés par le virus, est certainement la bienvenue, affirme, de son côté, H.S, un médecin spécialiste d’une clinique privée. En fait, tous les établissements relevant du secteur privé ont été, officiellement, saisis par les services de la DSP. Des réquisitions du personnel soignant des cliniques privées, de ses équipements et de sa literie, ne seront pas également écarter si le nombre de cas contaminés par le coronavirus augmente dans les prochains jours, selon toujours nos sources. En un mot, face à une situation de crise exceptionnelle, il faudrait déployer des moyens exceptionnels". M.K