"APP"By ABDOU SEMMAR - 4 APRIL 2020 "Inquiétant : de plus en plus de formes graves du coronavirus COVID-19 chez les jeunes algériens"C’est un constat alarmant et inquiétant qui vient d’être dressé par le Professeur Nassima Achour, chef de service à El Kettar, l’un des plus importants hôpitaux algériens équipé d’un important service d’infectiologie pour accueillir et prendre en charge les malades contaminés au coronavirus COVID-19. Selon ce professeur, l’épidémie touche de plus en plus les jeunes algériens et provoquent des formes graves notamment des détresses respiratoires. “Ce qui nous inquiètent, ce sont ces formes graves et surtout chez les jeunes. Ces cas nécessitent bien sûr de la réanimation, mais il faut trouver une place. Les CHU de Bab El Oued, Mustapha et Beni Messous n’ont pas assez de place. C’est pour cela que nous insistons sur le confinement, qui va permettre de réduire la chaîne de contamination et la propagation de cette épidémie”, a expliqué ce professeur samedi dans les colonnes du quotidien El-Wanta. Il faut savoir que plusieurs jeunes adultes sont décédés des symptômes du COVID-19 en Algérie. Pour l’heure, les statistiques sur l’âge des personnes décédées en Algérie ne sont pas encore disponible. Cependant, plusieurs cas de jeunes adultes morts des suites de l’épidémie ont été enregistrés et identifiés à l’image du pharmacien de Mostaganem mort la semaine passée alors qu’il était âgé de 45 ans ou l’entrepreneur et sportif mort à Médéa il ya cela deux semaines. Il était âgé également d’à peine 47 ans. Un autre jeune patient est décédé à l’âge de 35 ans à Alger. Malheureusement, il n’y a presqu’aucune donnée épidémiologique sur ces patients morts à cause des défaillances systématiques du système de santé algérien. C’est dire enfin que la vigilance est de mise car si les jeunes algériens développent des formes graves du COVID-19, l’épidémie fera des ravages énormes en Algérie. Ailleurs dans le monde, des études ont démontré que les jeunes adultes ne sont pas à l’abri de cette épidémie. Une étude américaine publiée le 18 mars par le Centre de contrôle des maladies vient confirmer cette tendance et donner plus de détails. Sur 4226 personnes infectées par le nouveau coronavirus, 508 ont été hospitalisées. Parmi celles-ci, 20% avaient entre 20 et 44 ans et 18% entre 45 et 54 ans".