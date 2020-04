Contribution à la lutte contre le coronavirus : Les membres du gouvernement font don d'un mois de leurs salai

"El Moujahid"PUBLIE LE : 05-04-2020 " Contribution à la lutte contre le coronavirus : Les membres du gouvernement font don d'un mois de leurs salaires"Les membres du gouvernement ont décidé de faire don d'un mois de leurs salaires mensuels pour contribuer à l'effort national de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus en Algérie, indique samedi un communiqué des services du Premier ministre. Les membres du gouvernement ont décidé de faire don d'un mois de leurs salaires mensuels pour contribuer à l'effort national de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus en Algérie, indique samedi un communiqué des services du Premier ministre. «Dans le but de contribuer à l’effort national visant à réduire les conséquences, sur les citoyens, de la crise sanitaire induite par l’épidémie de COVID-19, les membres du gouvernement ont décidé de faire don d'un mois de leurs salaires mensuels qui sera versé sur les comptes de solidarité Covid-19 ouverts à cet effet», note le communiqué. «Par ce geste, le gouvernement entend traduire l'esprit de fraternité, de solidarité et d'entraide sociale qui anime le peuple algérien, avec la certitude que l'on pourra ainsi surmonter cette crise sanitaire avec un minimum de préjudices», a-t-on ajouté".