ALGERIE FOCUS By La rédaction -4 avril 2020 Covid-19 / Respirer et parler seraient des vecteurs de transmission du virus !Le nouveau Coronavirus pourrait se transmettre à travers la respiration et la prise de parole. C’est, en tout cas, ce qu’affirme Anthony Fauci, immunologiste, conseiller de Donald Trump sur l’épidémie et directeur de l’Institut National des allergies et maladies infectieuses (États-Unis). Les propos du scientifique américain sont pris très au sérieux par les autorités de son pays, car les États-Unis seraient sur le point de recommander le port du masque généralisé, pour lutter contre la propagation du virus.« Le virus peut en réalité se transmettre quand les gens ne font que parler, plutôt que seulement lorsqu’ils éternuent ou toussent », a expliqué le Dr Fauci, hier lors d’une intervention sur la chaine de télévision Fox News. Ses propos se basent sur plusieurs études publiées par des équipes scientifiques US ayant pu établir que la contagion ne se fait pas seulement à travers la projection de postillons (toux et éternuement), mais peut également se faire par « bioaérosols», c’est-à-dire à travers l’air expiré. Compte tenu des résultats des ces différentes études, les autorités US préparent le pays à une recommandation de port de masques. « Je ne pense pas que ce sera obligatoire », a cependant, indiqué Donald Trump lors d’une intervention jeudi.La mesure a déjà été prise à New York, où le maire de la ville a demandé aux habitants de se couvrir le visage lorsqu’ils se trouvent en extérieur.