"L'EXPRESSION"| 06-04-2020" 1320 Contaminés et 152 décès en Algérie:Soixante-neuf (69) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 22 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1320 et celui des décès à 152, a indiqué, hier, à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie".