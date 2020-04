"L'EXPRESSION"Thinhinane MAKACI | 06-04-2020"Alors que Le virus redouble de férocité L'Algérie riposte!:Les associations, les Scouts musulmans algériens, les comités de quartiers sont sur le pied de guerre... Le coronavirus, ce tueur en série, est en train de décimer la population mondiale. Les grandes puissances sont impuissantes face à cet ennemi invisible qui, de surcroît, a porté un coup certainement fatal à l'économie de la planète. La tragédie s'y joue dans un «huis clos», inédit. L'Algérie n'y échappe pas. S'il y a à peine un mois elle comptait ses morts sur les doigts d'une seule main, elle les compte désormais par dizaines. Le Covid-19 redouble de férocité. Il faut s'attendre certainement au pire dans les prochaines semaines. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Italie, en Espagne ou en France, des pays avec lesquels on a en partage la rive de la Méditerranée et où réside la majorité de notre communauté à l'étranger. Les décomptes macabres, qui sont égrenés chaque jour font froid dans le dos. Le bilan rendu public quotidiennement par le professeur Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus est alarmant à plus d'un titre depuis quelques jours. Il va falloir s'attendre certainement à une explosion du nombre de contaminés et de décès. «Le rythme des contaminations connaîtra dans les prochains jours une hausse terrifiante qui nécessite une mobilisation et une solidarité des citoyens à qui je rappelle l'obligation de respecter le confinement et toutes les mesures prises par les autorités», a prévenu le ministre de la Santé, de la Population, et de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid. L'Algérie organise la riposte. Le confinement, partiel ou total, s'étend désormais à l'ensemble du territoire national, l'appel à son respect à celui des mesures barrières, rempart incontestable contre la propagation de la pandémie s'est intensifié. Les pouvoirs publics, malgré la situation financière délicate, engendrée par l'effondrement des prix du pétrole, ont mis le paquet pour doter le personnel de la santé, qui est en première ligne contre cet ennemi invisible meurtrier, de moyens pour contrer son offensive dévastatrice. Près d'une dizaine de millions de masques chirurgicaux et 100000 masques de type FFP2, de combinaisons, de kits de dépistage... ont été réceptionnés hier. C'est, en fait, toute la société qui se mobilise dans cet «effort de guerre» indispensable pour sortir victorieux de cette épreuve tragique inédite dans l'histoire de l'humanité. Le président de la République, ses ministres, des personnalités politiques, de la société civile, du monde sportif ont fait don soit de leurs salaires ou de sommes d'argent conséquentes. De nombreuses entreprises publiques et privées, des universités, se sont mises à la fabrication de matériel de protection (masques...), des universités ont mis au point des laboratoires de dépistage du Covid-19 à l'instar de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, d'autres fabriquent des flacons de gel hydro-alcoolique... Les associations, les Scouts musulmans algériens, les comités de quartiers sont sur le pied de guerre et déploient des efforts exceptionnels dans le cadre de la campagne menée contre la propagation du coronavirus. Les places publiques, les rues et les ruelles ont été désinfectées par des équipes de bénévoles dés le début du confinement. Des aides sont apportées aux plus démunis. Des SDF ont été relogés. Des appels incessants sont lancés sur les réseaux sociaux pour le respect des mesures à prendre pour ne pas s'exposer aux effets meurtriers du Covid-19, restreindre les sorties qu'en cas de force majeure est devenu un leitmotiv. Une chasse implacable est menée contre les récalcitrants et des résidus d'une idéologie rétrograde qui appellent à la transgression du confinement. Des signes que la bataille à mener contre le Covid-19 sera rude. Ce n'est qu'à ce prix qu'elle sera gagnée..."