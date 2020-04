"L'EXPRESSION"Ikram GHIOUA" 06-04-2020"Lutte contre le coronavirus L’ANP sur le pied de guerre:Le peuple peut compter sur son armée comme il l’a toujours fait.L’Armée nationale populaire « est prête a cent pour cent pour faire face au Covid-19 et surtout elle est prête a être au côté du peuple dans cette situation de crise », c’est ce qui a été dit et confirmé par le général-major Saïd Changriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim lors de sa visite à Blida, mais aussi par le responsable de l’Hôpital central militaire Mohamed Seghir Nekkache soulignant que cette guerre ne peut être combattue que par la conscience et les campagnes de sensibilisation. Il a assuré que l’ANP étant consciente de l’ampleur qu’a pris ce virus dans le monde et de la situation dans le pays, a pris toutes les dispositions nécessaires et indispensables pour venir à bout de cette épidémie et que tous les moyens ont été mobilisés dont des médecins compétents et expérimentés. Il assure également que les hôpitaux de campagne prendront en charge les patients. Ces derniers, en attendant d’autres, d’après des sources très bien informées ont été mis en place aussi bien à Blida qu’à Bouira. Ils ont fait l’objet d’une inspection du général-major Saïd Changriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, la semaine passée ou il avait déclaré que le peuple peut compter sur son armée comme il l’a toujours fait. Ainsi, l’Armée nationale populaire a toujours été l’épaule sur laquelle se repose sans crainte le peuple algérien. Une armée qui a su l’accompagner dans ses revendications lors des évènements du Hirak du 22 février 2019. Aujourd’hui encore, cette armée est aux côtés de son peuple dans cette dure épreuve qui secoue également le monde entier. Pour rappel, le chef d’état-major avait, lors de sa visite à la 1ère Région militaire et à l’issue de la lecture de deux exposés, formulé des orientations et donné des instructions, lesquelles sont axées « sur les dispositions préventives contre la propagation de cette épidémie au sein des rangs de l’Armée nationale populaire et l’engagement des mesures nécessaires au maintien de la disponibilité des unités et des Forces à leur plus haut niveau ». Dans son périple, le général-major par intérim s’est même rendu vers la wilaya de Bouira pour inspecter « les préparatifs et dispositifs entrepris par l’ensemble des composantes de ce Régiment, en prévision de toute éventuelle intervention à tout moment, en soutien au système de santé national dans cette circonstance sanitaire exceptionnelle, comme il a inspecté de près les différents équipements modernes et les moyens médicaux dont dispose ce Régiment, à l’instar de l’hôpital de campagne pouvant prendre en charge un nombre considérable de patients au cas où la situation le requiert ».