"L'EXPRESSION"Thinhinane MAKACI 06-04-2020 "Commandés par le gouvernement Les équipements médicaux arrivent!La première cargaison des commandes algériennes auprès de la Chine en équipements médicaux a été réceptionnée, hier matin.C’est à bord de deux avions militaires de type Iliouchine, que la première cargaison, chargée de matériels médicaux et de mesures préventives contre le coronavirus, en provenance de Chine, a atterri, ce matin, à l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad qui a supervisé, en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, l’opération, indique qu’il s’agit « de la première commande, faite par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH). Elle est composée de 8,5 millions de masques chirurgicaux type 3 plis et 100000 masques filtrants de type FFP2 ». Précisant que le coût de cette acquisition en équipements s’élevait à 4950000 dollars, et est destinée aux personnels soignants. Le Premier ministre qui rassure et informe que l’Etat ne sera pas avare d’efforts, pour endiguer l’épidémie affirme : « L’Algérie viendra, tôt ou tard, à bout de cette pandémie. » Soulignant que dans les prochains jours « 100 millions de masques, un million de combinaisons pour le corps médical, 20000 kits de dépistage et 20000 kits de transport d’échantillons. Des médicaments et autres moyens devant permettre aux hôpitaux de prendre en charge les malades seront réceptionnés également. » Le Premier ministre qui a tenu à cette occasion à louer les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP) pour « avoir mobilisé, en 48 heures, deux appareils qui ont fait un aller-retour en Chine et acheminer cette commande ». Il tient également à cette occasion à saluer et à rendre hommage aux personnels hospitaliers, « travaillant inlassablement » pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19. Par ailleurs, Abdelaziz Djerad a salué les différentes franges de la société algérienne pour l’aide qu’elles apportent à travers leur élan de solidarité, outre les administrations locales et toutes les entreprises économiques, tant publiques que privées, relevant que « tout un chacun est mobilisé pour la sortie du pays de cette crise ». Pour rappel, le 31 avril dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à rassurer les Algériens, , lors d’une entrevue avec des représentants d’organes de presse nationaux, quant à la disponibilité des produits utilisés pour la prévention contre la pandémie du coronavirus, révélant que l’Algérie avait passé commande pour l’acquisition de 100 millions de masques chirurgicaux et de 30000 kits de dépistage. Précisant à cette occasion que l’Algérie avait été parmi les premiers pays à prendre des mesures face à la propagation de cette pandémie et ce, avant même les pays européens ». Le président de la République a souligne que « le facteur surprise et l’urgence déclarée par l’Etat ont entraîné, dans certains cas, des perturbations dans la distribution en dépit de la disponibilité des moyens globalement ».