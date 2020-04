L'EXPRESSION Coronavirus : masques de protection respiratoire Qu’est-ce qu’un masque FFP2 ?Un masque FFP2 est un appareil de « protection respiratoire » jetable filtrant, contre un virus de type « Covid-19 » qui se trouve dans les particules et les aérosols (petites gouttelettes d’eau pouvant contenir des virus de la grippe par exemple). Le masque FFP2 est destiné à protéger celui qui le porte contre l’inhalation d’agents infectieux transmissibles via l’air qu’on respire. Il le protège aussi contre le risque de transmission par ces « gouttelettes » nocives. Il existe trois classes de masques de protection respiratoire jetables, par ordre croissant d’efficacité: FFP1, FFP2, FFP3. L’efficacité du masque repose sur celle du filtre et sur l’absence de fuite notable au visage. La protection apportée dépend de la classe de l’appareil choisi, le FFP2 pour se protéger de la grippe H1N1 ou du coronavirus de type Covid-19, cas qui nous intéresse pour l’heure, et de son bon ajustement sur le visage. Les masques FFP2 relèvent de la directive européenne 89/686/CEE. La conformité des masques est attestée par le marquage CE dont le sigle, suivi du numéro d’un organisme notifié, figure sur chaque masque. N’hésitez pas à vérifier ! Les masques FFP1 ne protègent pas suffisamment contre la grippe A - H1N1 ou grippe porcine, il faut absolument acheter des masques FFP2. Concernant le coronavirus de type « Covid-19 », le masque FFP2 apporte un meilleur ajustement sur le visage et permet d’être conservé plus longtemps qu’un simple masque. Pour être efficace contre le coronavirus de type « Covid-19 », un masque FFP2 doit être bien ajusté au visage. Abdelkrim AMARNIAbdelkrim AMARNI 00:00 | 06-04-2020