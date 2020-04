L'EXPRESSION "1500 groupes des SMA mobilisés La solidarité légendaire des scouts: 20000 bénévoles mobilisés pour fournir assistance dans les régions enclavées.Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont mobilisé plus de 1500 groupes au niveau national, en vue de mener plusieurs activités et fournir des aides, dans le cadre de la prévention du Covid-19, a annoncé son commandant général, Abderrahmane Hamzaoui. Forts de leur expérience en matière de crises, les SMA ont arrêté un large programme sur plusieurs étapes, dès les premiers jours suivant l’apparition du virus, en initiant des campagnes de sensibilisation à travers la mobilisation de plus de 1500 groupes à travers le territoire national, a indiqué, hier, Hamzaoui. Le commandant général des SMA a fait état, à ce propos, de la contribution, aux côtés des pouvoirs publics et de la Protection civile, à des opérations de désinfection des rues et établissements publics et privés, en sus de la mise en œuvre de différentes mesures de prévention à travers le pays. Il a également évoqué la mobilisation d’environ 20 000 bénévoles relevant de cette organisation d’intérêt public en vue de fournir l’assistance dans la distribution de denrées alimentaires et de détergents offerts par des bienfaiteurs au profit des nécessiteux, notamment dans les régions enclavées. Comme à l’accoutumée, les SMA ont apporté leur aide aux communes dans des opérations de distribution de semoule dans nombre de régions, « veillant au respect de la distanciation sociale» par les citoyens. Hamzaoui a indiqué, par ailleurs, que les groupes des SMA ont mis à profit les réseaux sociaux en vue de prodiguer des programmes éducatifs, pédagogiques et de divertissement à l’adresse des enfants, notamment en cette période de confinement. Ces programmes se déclinent en des concours de dessin, des jeux et l’incitation à la lecture. Le commandant s’est félicité de « l’intérêt enregistré auprès des différentes catégories d’âge approchées ». Les SMA, a ajouté Hamzaoui, ont encadré également les files d’attente au niveau des bureaux de poste, facilitant ainsi la tâche aux personnels d’Algérie poste, ce, au bonheur des citoyens". Abdelkrim AMARNIAbdelkrim AMARNI 00:00 | 05-04-2020