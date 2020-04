"CLI" Les fumeurs sont-ils plus facilement atteints par le coronavirus ?ZOOM – Alors que le nombre de personnes touchées par le coronavirus dans le monde frôle désormais les 100.000, la cigarette augmente-t-elle le risque de développer le Covid-19 ? Aggrave-t-elle les formes de la maladie ? L’Alliance contre le tabac publie des chiffres alarmants, que sa directrice détaille auprès de LCI. 05 mars 2020 14:49 - Idèr Nabili Si fumer est mauvais pour la santé, les conséquences de la cigarette pourraient être encore moins réjouissantes pour le coronavirus. Selon des chiffres dévoilés cette semaine par l’Alliance contre le tabac, la cigarette serait en effet responsable d’une aggravation de la maladie. Explications. Pour parvenir à cette conclusion, l’Alliance contre le tabac s’est basée sur une étude parue le week-end dernier dans The New England Journal of Medicine, basée sur près de 1.100 patients atteints du Covid-19 en Chine. Selon l’association, les données "montrent un lien entre le statut tabagique et le risque de présenter une forme sévère" du coronavirus.