"Le Monde"Publié le 17 mars 2020 à 14h10 - Mis à jour le 17 mars 2020 à 16h26 " Vous pensez être infecté ou malade à cause du coronavirus : voici ce qu’il faut faire" Face à l’épidémie due au coronavirus en France, voici comment repérer l’infection et y réagir de manière proportionnée, pour ne pas engorger les secours. Face à l’épidémie due au coronavirus en France, voici comment repérer l’infection et y réagir de manière proportionnée, pour ne pas engorger les secours. Comment savoir si je suis infecté par le coronavirus ou touché par la maladie qui en résulte, le Covid-19 ? Qui faut-il contacter ? Quel médicament faut-il prendre ? Comment ne pas contaminer mes proches ? Paul Benkimoun, notre médecin et journaliste spécialiste des questions de santé, donne les conseils utiles en cas d’infection par le coronavirus". Le Monde