Informations Genre : Film - Comédie Année : 1968 Avec : Louis de Funès, Claude Gensac, Michel Galabru, Jean Lefebvre, Christian Marin, Guy Grosso... Résumé de Le gendarme se marie La brigade de Saint-Tropez organise une opération de voitures-pièges à laquelle le maréchal des logis Cruchot participe avec ardeur. En poursuivant un véhicule, il commet plusieurs infractions... Traduit lui-même devant un tribunal de la route, il se trouve bien en peine de confirmer son identité, sa veste et ses papiers s'étant envolés dans la poursuite. Plus tard, il peut enfin prouver son état et savoure sa vengeance en découvrant la voiture qu'il avait pourchassée devant la gendarmerie... en stationnement interdit. Sa conductrice se nomme Josepha. Veuve d'un colonel de gendarmerie, elle est venue rendre visite à l'adjudant Gerber