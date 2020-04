L'E R" 06 Avr 2020 "SOUK-AHRAS Les acteurs de la santé font dons d’équipements médicaux"Fort louable l'initiative que celle qui vient d'être prise par un groupe de médecins, de pharmaciens et de revendeurs de consommables médicaux consistant en la collecte de fonds entre eux pour la confection in situ d'équipements médicaux de protection . Et ce dans le but de pallier au déficit en la matière au niveau des établissements hospitaliers et autres structures sanitaires dans cette wilaya frontalière. " L'idée de cette action de volontariat et avant tout de solidarité nous a été suggérée par la conjoncture actuelle qui est marquée par la propagation du fléau épidémiologique du coronavirus qui a affecté le monde entier et dont notre pays n'y a pas échappé, y compris notre wilaya de même que par le déficit de moyens adéquats de prévention particulièrement pour le personnel soignant ..", a indiqué M. Ouarti Bilal, l'un des initiateurs de cette opération humanitaire ajoutant que l'initiative a été prise au rebond par ses collègues commerçants ainsi que par nombre de médecins publics et privés, pharmaciens et paramédicaux. Le travail a été confié à des couturières aguerries pour le réaliser suivant les modèles normatifs. " 700 unités de bavettes ont été déjà confectionnées et distribuées aux structures sanitaires disséminées à travers tout le territoire de la wilaya " a-t-il annoncé. Cette action est en train d'être menée avec d'autant plus d'enthousiasme et de sérénité que son financement n'a guère constitué un handicap en ce sens qu'il est assuré par, en plus des cotisations du groupe, les importants dons pécuniaires offerts par les mécènes et autres bienfaiteurs anonymes. Les commerçants du secteur participent ,quant à eux ,par la donation de toutes sortes d'accessoires médicaux de protection, à savoir bavettes chirurgicales, camisoles jetables, gants stériles, lunettes protectrices, visières, gel hydroalcoolique, savon liquide, etc. Actuellement, précise-t-on, pas moins de 1 100 unités de combinaisons de protection sont en cours de confection qui vont être distribuées directement au personnel soignant en ligne de front notamment au niveau du service infectieux de l'hôpital Ibn Rochd en attendant d'autres types d'équipements médicaux qui seront fabriqués dans les prochains jours. Enfin, promet-on, cette action se poursuivra jusqu'à la fin de cette crise épidémiologique qui a permis a contrario de renforcer la cohésion sociale et l'unité populaire. Dans le même contexte, le wali a exhorté de redynamiser l'action de bienfaisance pour venir en aide aux familles nécessiteuses qui ont besoin en cette période de confinement d'être approvisionnées à la limite en produits alimentaires de première nécessité ". Hamid Fraga