"LE FIGARO"Damien Mercereau Mis à jour le 19/03/2020 à 11:29"Coronavirus: un médecin reproche la poursuite des émissions de télé dans «C à vous»Invité mercredi soir du talk-show de France 5, le Professeur Éric Maury est venu, le visage protégé par un masque, informer de la nécessité de respecter les mesures de confinement. Anne-Élisabeth Lemoine consacrait mercredi soir une large part de son émission au sujet du coronavirus. Invité sur le plateau de «C à vous» aux côtés du médecin urgentiste Gérald Kierzek, le Professeur Éric Maury arborait un masque chirurgical sur le visage. «Je suis soignant, je suis en contact avec des malades porteurs du Covid-19, je suis peut-être porteur, vous l'êtes peut-être aussi», a-t-il expliqué à la journaliste de France 5. «En mettant un masque, j'évite une contamination. Je me protège et je vous protège aussi.» Le président de la société de réanimation (SRLF) et membre du service de médecine intensive-réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris a rappelé énergiquement qu'il fallait respecter les mesures de confinement. «Je rappelle que le virus se transmet par les postillons. Si vous ne croisez personne, le masque est inutile», a déclaré Éric Maury avant de pointer du doigt la poursuite des émissions de télévision. «Il faut peut-être arrêter d'en faire en ce moment parce que c'est peut-être une zone de contamination.»Nullement déstabilisée, Anne-Élisabeth Lemoine a répondu avec le sourire pour défendre le cas précis de «C à vous». «Notre mission est d'informer, nous sommes sur une chaîne du service public», a-t-elle rétorqué. «C'est pour cela que je suis venu avec un masque. Je pense qu'il faut informer les Français de ce problème», a ajouté Éric Maury. «Si vous ne voulez pas engorger les hôpitaux, si vous ne voulez pas que les services de réanimation débordent, il faut respecter ce confinement de façon très stricte, ce n'est pas de la rigolade. Il y a encore 400 morts aujourd'hui en Italie.» Sur TMC, Yann Barthès poursuit également «Quotidien» dans le studio d’enregistrement habituel avec des équipes réduites. Sur C8, Cyril Hanouna a fait le choix de continuer «Touche pas à mon poste!» dans une configuration réduite au strict minimum tournée en direct depuis le salon de son appartement parisien".