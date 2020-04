"APS" Publié le : mardi, 07 avril 2020 16:58 "Coronavirus : 45 nouveaux cas confirmés et 20 nouveaux décès en Algérie:ALGER -Quarante-cinq (45) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 20 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1468 et celui des décès à 193, a indiqué mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar".