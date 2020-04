"Mag Orange" 8/04/2020 ""News people La rédaction" Leïla Kaddour : pourquoi ne présente-t-elle plus le JT ?"Actuellement absente du JT de 13h sur France 2, les téléspectateurs s'inquiètent pour Leïla Kaddour. Mais pourquoi n'officie-t-elle plus son rôle de présentatrice chaque week-end ? Alors que l'épidémie de coronavirus sévit de plein fouet, Leïla Kaddour a pris la parole sur son compte Twitter officiel afin de rassurer les téléspectateurs. Pas une once de maladie à l'horizon, mais une très heureuse nouvelle qu'elle a souhaité partager dans un message des plus touchants et émouvants. Bébé est en route "Je voulais remercier tous ceux qui m'ont adressé des messages ces derniers jours s'inquiétant de mon absence le we à 13h sur le plateau de France 2 !", a-t-elle écrit le 18 mars dernier. Chers téléspectateurs pas de panique donc, elle l'assure elle "va bien". Elle s'apprête simplement à devenir maman, bébé est en route, c'est imminent : "J'attends un heureux événement, c'est pour bientôt alors je reste à la maison !" Si c'est la première fois qu'elle se confie sur sa grossesse, Leïla Kaddour s'était affichée publiquement avec un joli ventre arrondi lors de la dernière cérémonie des Victoires de la musique à Paris, le 14 février 2020. Ses formes de femme enceinte n'étaient pas passées inaperçues dans une jolie robe noire moulante des plus sexy".