"APS" Jeudi, 09 Avril 2020 12:42 "Ouargla/Covid-19: réception d’un premier lot de matériel médical de réanimation:OUARGLA - Un premier lot de matériel médical de réanimation, destiné à la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a été réceptionné par la Chambre de commerce et d’industrie CCI-Oasis d’Ouargla, a-t-on appris jeudi du directeur de cet organisme. Composé de treize appareils, don d’opérateurs économiques activant dans la région, en réponse à l’appel à solidarité lancé, via la Cci-Oasis, par le wali d’Ouargla, Abou Bakr Essedik Boucetta, ce lot est destiné au renforcement des établissements hospitaliers, notamment en matière d’équipements de réanimation, pour une meilleure prise en charge d’éventuels cas de malades du Covid-19, a précisé Khelil Saddok. L’appel de la wilaya a reçu un écho favorable de la part des opérateurs économiques de la région, qui ont contribué à l’acquisition d’un grand nombre d’équipements médicaux qui seront répartis par les services de la wilaya en fonction des besoins des structures de santé, afin de garantir leur exploitation rationnelle, en cette conjoncture exceptionnelle de pandémie, a-t-il ajouté. Les opérations d’acquisition de matériel médical se poursuivent, et ces équipements seront réceptionnés par lots, suivant la concrétisation des promesses des opérateurs ayant adhéré volontairement à la démarche pour contribuer à la dotation des hôpitaux en équipements médicaux, notamment de réanimation, assure le directeur de la CCI-Oasis. M.Saddok lance également un appel à la fédération des efforts entre les différents secteurs et au raffermissement de la coopération avec les opérateurs économiques pour assurer une disponibilité des équipements de santé nécessaires pour faire face à la propagation du Covid-19".