"AFP" LUCAS BARIOULET"10 avril 2020 à 09h00 " Hommes et obèses: interrogations sur les victimes plus fréquentes du Covid-19: Dans les services de réanimation à Paris, Londres ou New York, l'interrogation revient sans cesse : pourquoi le Covid-19 semble-t-il cibler autant la population masculine obèse ? Sans beaucoup de réponses pour le moment.