Koh-Lanta, l'île des héros: TF1 Informations Genre : Jeu Année : 2020 Résumé de l'Episode 7 La réunification a eu lieu aux Fidji ! Chacun doit trouver de nouveaux repères et marquer des points. Le combat fait rage sur Koh-Lanta ! Certains aventuriers se démarquent et les premiers exploits personnels apparaissent. Mieux encore, un aventurier va battre un record et s'offrir le respect des héros. Mais cela ne va pas plaire à tout le monde et des tensions apparaissent sur le camp. Les épreuves, de plus en plus difficiles, affectent le moral de plusieurs aventuriers. La course individuelle est lancée et tout peut encore arriver ! Aux confins de la Polynésie et de la Mélanésie, dans les îles Fidji, les cartes sont une fois de plus redistribuées".