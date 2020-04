"Des ordures et des hommes"Informations"LCP" 60mn Genre : Documentaire - Société Année : 2020 Résumé de Des ordures et des hommes Ce film suit trois équipes se relayant jour et nuit et nous dévoile l'étendue de leur tâche inimaginable. Car Jérôme, Jean-Paul, Aïcha, Vincent et les autres ne sont pas simplement ces agents en vert qui collectent les ordures ménagères et balaient les rues. Ils appartiennent à une brigade d'intervention, la Fonctionnelle, chargée des missions difficiles et exceptionnelles de la capitale, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les éboueurs remettent en état les parcours des manifestations comme celles du 1er mai ou de la marche des Fiertés, nettoient les rues et les berges après la Fête de la musique, décapent les graffitis sur le périphérique la nuit".