"L'E R" 11 Avr 2020 Annaba"Des sans-abri secourus et hébergés: Les services de la Sûreté de wilaya d’Annaba, soucieux de soustraire les personnes sans-abri des risques de se voir contaminés par le coronavirus ont mené une campagne à cet effet jeudi dernier et ce en collaboration avec les éléments de la Direction de l’action sociale d’Annaba, du Croissant rouge algérien, de l’Association « El Ihassène » qui s’occupe des SDF de Sidi Bélaid et de l’Association caritative « El Ghofrane ». Les secouristes ont ainsi sillonné les rues de la ville afin de localiser les personnes à secourir et surtout à les persuader d’accepter de se voir hébergés dans le centre d’accueil de l’Association El Ghofrane qui est quand même mieux équipé et où ces sans-abri seront bien traités et pourront bénéficier de repas chauds. Ahmed Chabi