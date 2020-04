"L'E R" 11 Avr 2020 " Guelma 4 milliards mobilisés pour les actions de solidarité:La wilaya de Guelma vient de débloquer , en sus de la subvention accordée à cet effet à la DASS, une rallonge de 4 milliards de cts dans le cadre de l’action de solidarité engagée par les pouvoirs publics au profit des familles démunies pour leur approvisionnement en denrées alimentaires durant la période de confinement provoquée par la pandémie du Covid-19 L’annonce a été faite jeudi dernier par le wali lors d’une sortie qui l’a mené au siège de l’unité principale de la Protection civile pour superviser le magasin central de dons installé pour la circonstance sur les lieux. Intervenant à ce propos , le chef de l’exécutif a lancé un appel pressant à toutes les forces actives de la communauté pour une large collaboration à l’opération à laquelle se sont déjà joints mouvements associatifs, organisations professionnelles, opérateurs économiques u encore de simples citoyens. Invité à s’exprimer sur l’opération de confinement partiel , le premier responsable de la wilaya a été ferme et formel , appelant la population au strict respect des règles établies et les services de sécurité à sévir avec toute la rigueur voulue contre tout dépassement. Dans ce contexte, on relève de source sécuritaire que depuis l’entrée en vigueur du processus ,il a été procédé à la mise à la fourrière de 40 véhicules et à l’identification de 170 personnes". S. Chiahi