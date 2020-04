Bordj Bou-Arréridj Ouverture d’un centre d’urgences médico-chirurgicales

"L'E R" 11 Avr 2020 Bordj Bou-Arréridj Le chef de l’exécutif de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, au cours d’une cérémonie à laquelle ont pris part les membres du Conseil de sécurité de la wilaya, a procédé jeudi dernier à l’opérationnalisation des prestations médicales de cet établissement qui a été baptisé Dr Ahmed Benabid. Selon le DSP de la wilaya, M. Kaci Abdallah, il s’agit de l’ouverture des urgences médico-chirurgicales (UMC) destinées à la prise en charge des malades atteints par le coronavirus Covid-19 et en même temps ce nouvel établissement sera aussi une extension de l’hôpital Lakhdar Bouzidi et de l’école paramédicale. Le premier étage qui a été totalement réservé aux urgences dans le cadre de la lutte contre le coronavirus est équipé de 14 lits de réanimation, 1OO lits réservés aux cas jugés positifs, d’un matériel et instruments de dernière génération, une équipe médicale de 36 médecins spécialisés, 36 médecins généralistes et 183 agents paramédicaux qui travaillent en permanence aux côtés de 48 paramédicaux volontaires. Selon le même responsable, la commission de wilaya de suivi de la propagation de la pandémie du Covid-19 avait décidé d’affecter tous les services de l’hôpital Lakhdar Bouzidi du chef-lieu de wilaya à l’accueil exclusif des patients atteints du coronavirus, à l’instar de ceux hospitalisés actuellement dans les hôpitaux de Rass El Oued, Mansourah, Medjana et Bordj-Ghedir en les transférant dans cet établissement hospitalier, spécialement réservé aux malades atteints du coronavirus Covid-19 dont la totalité du rez-de-chaussée de l’UMC de l’ancien projet spécialisé en orthopédie a été doté de l’équipement médical nécessaire pour accueillir les patients atteints. En visitant les lieux, le wali M. Mohamed Benmalek ,a rencontré les équipes pluridisciplinaires affectées au suivi des personnes placées en quarantaine tout en se félicitant de l’apport des volontaires et aux mécènes qui ont contribué à doter l’UMC de matériel et d’instruments les plus sophistiqués en la matière en sus des équipements ramenés de l’Institut Pasteur d’Alger. Il convient de rappeler que jusqu’ici la situation de la pandémie au niveau de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj se présente comme suit : 32 cas diagnostiqués dont 24 positifs, 3O en attente des analyses, 4 guérisons et 8 décès (5 à l’hôpital du chef-lieu et 3 à l’hôpital de Rass El Oued)". Ahmed Saber Ouverture d’un centre d’urgences médico-chirurgicales: