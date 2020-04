"DMA" Rédaction/APS 9, Avril, 2020" Confection de 45000 bavettes et 2000 masques de protection par le secteur de la formation professionnelle: Le Centre de la formation professionnelle et de l’apprentissage « 20 août 1955 » d’Adrar s’est lancé dans la réalisation de 45.000 bavettes et 2.000 masques de protection destinés notamment aux personnels de la santé, et ce, comme contribution aux mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris jeudi des responsables du Centre. La contribution est appelée à être renforcée en fonction de la disponibilité de la matière première, a affirmé à l’APS le directeur du CFPA, Djelloul Benaba, qui fait également état de la réalisation de quatre (4) box pour l’isolation des lits de cas suspects ou malades atteints par le virus, lors de leurs déplacements par ambulances. L’établissement de formation a également réalisé quatre (4) cabines d’aseptisation qui seront mises à la disposition des services d’urgences médicales des hôpitaux « Ibn-Sina » et « Bouderghouma », en attendant la réalisation d’équipements similaires pour les autres hôpitaux de la wilaya, a-t-il signalé. Initiée en collaboration avec un opérateur industriel local, l’opération vise à accompagner les efforts des différents secteurs dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, à travers la fabrication d’équipements de protection pour les structures de santé et autres services concernés, a ajouté M.Benaba. Sur un autre plan, les campagnes de nettoiement et de désinfection, ainsi que les opérations de sensibilisation aux risques du nouveau coronavirus, se poursuivent activement. Il a ainsi été procédé à la désinfection du Centre anticancéreux avec le concours de l’association « El-Gheith El-Kadem » d’aide aux malades, ainsi que des résidences universitaires, à l’initiative du bureau de wilaya du Syndicat national des enseignants du supérieur".