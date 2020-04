"Algériepatriotique"avril 11, 2020 - 8:23 Rédaction "Témoignage – Ce médecin algérien qui soignait Reagan, Mitterrand et Berliet"Un ami du docteur Badreddine Lahnèche nous a fait parvenir ce témoignage émouvant sur celui qui a grandi sans famille à Souk Ahras, dans l’extrême est de l’Algérie, et est devenu le médecin des plus grands de ce monde. Pour l’ami de ce cancérologue de renommée mondiale grâce auquel la Grande Mosquée de Lyon se dresse aujourd’hui majestueusement dans cette ville française, «les Algériens sont grands, ce sont leurs dirigeants qui sont petits». Il constate avec regrets à quel point le pays renie ses propres enfants prodiges et s’enorgueillit de faire appel à des médecins ramenés de l’autre bout du monde pour faire face à l’épidémie du coronavirus".