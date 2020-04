"Figaro"Taratata fête ses 25 ans, 100 % live au Zénith:Informations Genre : Divertissement Année : 2017 Résumé de Taratata fête ses 25 ans, 100 % live au Zénith En 2017, «Taratata» fêtait son anniversaire et pas des moindres ! Pour cette date événement, l'émission culte a perpétué la tradition du live avec un concert exceptionnel sur l'une des plus mythiques scènes françaises : le Zénith-Paris. Devant plus de 5 000 spectateurs, Liam Gallagher, Shaka Ponk, Catherine Ringer, Zazie, Julien Doré, M, Zazie, Eddy Mitchell, Shaka Ponk, Camille, Lisandro Cuxi, HollySiz, BB Brunes ont repris leurs plus grands tubes... Au total, ce sont plus de 50 artistes qui se sont réunis sur la scène du Zénith de Paris pour célébrer ensemble les 25 ans de l'émission. Une programmation inédite qui couvre toutes les générations, de 11 à 93 ans !.