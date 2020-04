"A2"La folie des grandeurs" Genre : Film - Comédie Année : 1971 Avec : Louis de Funès, Yves Montand, Alice Sapritch, Paul Préboist, Alberto De Mendoza, Karin Schubert... Résumé de La folie des grandeurs Don Salluste est un Grand d'Espagne, ministre de la police et des finances. Il lève l'impôt et se remplit les poches. Haï du peuple, Don Salluste l'est aussi de la reine, que Blaze aime en secret. Et lorsque la souveraine accuse son ministre d'avoir fait un enfant à une dame d'honneur, Don Sallustre doit renoncer à ses fonctions et à sa fortune. Pour regagner l'estime du roi, il imagine de compromettre la reine avec son neveu, Don César, qui refuse, puis avec Blaze, qu'il sait amoureux de la souveraine. Le jour où Don Salluste est démis de ses fonctions et exilé, un complot dirigé contre le roi par une bande de conspirateurs est déjoué".