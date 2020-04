"L'E R"13 Avr 2020 Constantine" Aïn Abid La solidarité n’est pas un vain mot: La solidarité sociale envers les catégories démunies semble être une donnée permanente au niveau de la région d’Ain-Abid qui se distingue par la richesse de son patrimoine agricole. «Les traditions de solidarité sociale sont encore vivaces dans notre contrée, nous a déclaré hier le président de l’assemblée populaire communale de Ain-Abid, M. Redouane Ahmed-Abdelali, en nous annonçant fièrement que les services de la commune viennent de clôturer le dossier du couffin du Ramadan cette année au niveau du chef-lieu de la commune et des localités secondaires. Cette année, a affirmé le maire, les bénéficiaires de cette aide d’une valeur de 6000 dinars, sont au nombre de 1836, dont la majorité est localisée au niveau de Ain-Abid centre et des localités secondaires comme El-Karia (village socialiste du 20 Août 1955) et Bordj-Mh’iris. Ils ont été dénombrés parmi les catégories à faible salaire dont le revenu mensuel ne dépasse pas le seuil de 18000 dinars et, bien entendu, parmi les familles à l’indigence manifeste qui sont connues de tous. Une seconde action de solidarité d’envergure sera lancée ces prochains jours à l’initiative des imams vont lancer et avec la participation des fellahs aisés de la région en faveur d’autres catégories de familles nécessiteuse et elle sera exécutée dans la plus grande discrétion », a ajouté le P/APC en faisant remarquer que les autorités, le secteur religieux et les bienfaiteurs traditionnels ont remarqué au cours de cette crise de pandémie qui a obligé tout le monde au confinement , notamment des catégories de la population qui vivent d’un revenu journalier et qui ont vu cette unique source réduite à néant à cause de la fermeture de certains secteurs du commerce, des familles pratiquement au bord de la famine. « Aussi, nous avons projeté de faire appel aux fellahs aisés et aux bienfaiteurs de la commune afin de leur venir en aide à l’approche du mois de Carême pour leur permettre de passer ce mois de piété dans des conditions normales, loin du besoin et de la famine. Cette action sera menée sous l’égide de l’assemblée populaire communale. Et nous avons recensé dans ce cadre environ 200 familles qui recevront cette aide discrète composée de produits alimentaires de toutes catégories », a conclu Redouane. A Mallem