"Le gendarme en balade"TV M6

"LE FIGARO""Le gendarme en balade"Informations Genre : Film - Comédie Année : 1971 Avec : Louis de Funès, Claude Gensac, Michel Galabru, Jean Lefebvre, Christian Marin, Guy Grosso... Résumé de Le gendarme en balade Alors qu'il somnolait dans son bureau, le gendarme de Saint-Tropez est réveillé par son chef, en colère, pour lui apprendre qu'il va être mis à la retraite, ainsi que tous ses fidèles compagnons. De jeunes et robustes recrues les remplaceront. Le coup est dur pour Cruchot, qui rentre dans le château de sa femme, où un ennui mortel va le ronger. C'est avec la plus grande joie qu'il accueille alors un de ses collègues, venu lui apprendre qu'un accident a rendu amnésique un membre de leur équipe. Cruchot reconstitue alors sa brigade et emmène l'amnésique à la chasse aux nudistes, comme autrefois".