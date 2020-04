"El M"14-04-2020" Familles nécessiteuses et affectées par les mesures de prévention : Allocation de solidarité de 10.000 DA:«Dans le cadre des opérations de solidarité en direction des familles nécessiteuses pour le mois de Ramadhan et de soutien en direction des familles affectées par les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie du Coronavirus «Covid-19», Monsieur le Président de la République a décidé de l'octroi d'une allocation de solidarité d’un montant de dix mille (10.000) dinars par famille».