"L S A " Omar Haddadou le 12.04.2020" Alors que des rumeurs évoquent son départ du Real Madrid L’appel du pied du PSG à Zidane:Zinédine Zidane au Paris Saint-Germain ? Ce serait le «Pink Star» sur le gâteau. Qui aurait parié qu’un jour l’enfant d’immigré kabyle serait une légende du football ? Sorti des bas-fonds de la Castellane, le petit prodige jura de prendre sa revanche sur l’adversité de la vie. Devenu institution du ballon rond, le fonds qatari joue la préemption et le veut à tout prix ! Ça négocie fort dans les coulisses ! S’il y a bien une personne qui doit un bisou avec effusion sur le front de ses parents, c’est bien Zinédine Zidane. Au top de sa renommée mondiale et une carrière incroyablement riche en exploits, le très discret Zizou, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022, aura tout le loisir de négocier, à la papa, l’offre que lui propose l’homme d’affaires et dirigeant qatari Nasser Ghanim al-Khelaïfi. Affrioler l’ancien champion du monde pour prendre les destinées du club de la capitale suppose une disposition financière hors ligne. Mais l’homme n’en est pas à sa première manœuvre tintamarresque quand il s’agit d’écussonner la vareuse du Paris Saint-Germain de gemmes enviables. Zizou aura tout à gagner à la tête de ce club emblématique, couvé et choyé confortablement par le sport-businessman, d’autant que la formation affiche une belle santé avec 31 M d’euros de bénéfices la saison dernière et un chiffre d’affaires revu à la hausse de 12%. Si cette transaction d’investissement dans la valeur sûre venait à se matérialiser, l’avenir de Thomas Tuchel dont le départ se profile de jour en jour, resterait compromis. L’option du Bayern n’est plus à l’ordre du jour. Le sélectionneur des Merengues, quant à lui, ne peut que se réjouir de cette noria d’opportunités lui tombant comme un fruit mûr dans le giron. Il devra toutefois laisser se décanter le mercato 2020, avant de placer la barre très haut. Arrivant au terme de leurs contrats, Thiago Silva et Edison Cavani quitteraient le club cet été. Ce qui permettrait au directeur sportif de conserver Kylian M’bappé en revalorisant grassement son « petit » salaire. Déshabiller Pierre pour habiller Paul ! Sans parvenir à ses fins, Neymar avait, de son côté, remué ciel et terre pour rejoindre le Barça. Le cas du brésilien occupait la une de la presse sportive espagnole. Mais c’est au coronavirus que revenait le dernier mot et la star ne bougera pas cet été : «Il n’y aura pas d’argent sur le marché pour payer Neymar», a rapporté une source ibérique haut placée. Signataire d’un accord lui conférant le titre de l’un des ambassadeurs de la prochaine Coupe du monde au Qatar qui se disputera en novembre et décembre 2022, Zizou s’attachera probablement les services du club de la capitale. Une révolution ! Comment la cité phocéenne va-t-elle accuser ce coup ? Dans quel état d’esprit vont s’affronter les deux clubs qui comptent dans leurs fervents supporters des ministres, des femmes et des jeunes prêts à faire don de leurs organes vitaux à l’équipe vénérée. Autre opportunité et non des moindres, à se présenter à Zinédine Zidane, être à la barre de l’équipe de France puis au Mondial-2022. Equation subordonnée aux résultats obtenus par le coach actuel à l’Euro-2021. Opérant en véritable conquérant avec 147 millions dépensés pour l’achat de nouveaux joueurs, Nacer Al-Khelaïfi, en thobe et keffieh blanc, voit son empire gagner d’immenses zones d’influence. Ramener dans son écurie Zidane s’inscrit dans la dernière mise à jour de son agenda, après s’être permis quelques incursions audacieuses telles que le lancement de la chaîne sportive BeIn Sports, la reprise du Club Paris Handball et de Miramax. Reste la projection, hautement ambitieuse, à coups de pétrodollars pour s’attirer les services de l’ancien milieu offensif et meneur de jeu des Bleus. Le prince héritier du Qatar et patron de l’intarissable Fonds souverain qatari (QIA) cheikh Tamim ben Hamad al Thani se dit prêt à mettre le paquet pour s’offrir l’étincelant Zizou. En attendant, le champion du monde 1998 est sous astreinte du confinement. Il a répondu par écrit à une requête pour la diffusion d’un message de sensibilisation contre le coronavirus : «Nous vivons tous un moment particulier... Prenez soin de vous, de vos proches et profitez de votre foyer, c’est la seule manière de gagner tous ensemble.» Ce n’est pas le fléau qui me fait peur, mais demain qui ne se rappellera plus d’hier ! O. H.