"Fondation de Carthage (-814) - Hippone Punique" Nous ne savons peu de choses sur les premiers siècles d'Hippone. Parmi tous les comptoirs fondés par les Phéniciens, il y en a un qui va prospérer bien au delà de sa métropole ; il s’agit de Carthage fondée vers -814 par la princesse Tyrienne Elissa, plus connue sous le nom de Reine Didon. Carthage ou "Qart Hadasht" en phénicien s'apparenterait aujourd'hui à l'arabe "Qaria Haditha" qui signifie également "ville neuve" par opposition à la très vieille Utique fondée également par les Phéniciens au nord de Tunis. Attirés par la réputation de la nouvelle ville, les peuples voisins y affluèrent, et en peu de temps il y eut des citoyens et une grande cité. Plus tard, devenue puissante, la nouvelle république de Carthage pris d’abord les armes pour ce se délivrer du tribut qu’elle payait aux souverains voisins. Elle attaque ensuite les Numides (Maghreb centrale et oriental) et les Maures (Maghreb occidental) et devint maîtresse d’une grande partie de l’Afrique du Nord. Surnommée l'empire de la mer, elle domina du -7ème siècle au -4ème siècle la vie maritime et commerciale de la Méditerranée occidentale avec ses colonies de Sicile, de Sardaigne, d'Espagne et le contrôle des anciens établissements phéniciens où elle se maintenait, tantôt par la force, tantôt par une lente pénétration pacifique. Elle atteindra un haut niveau de civilisation et sera fortement illustrée par sa richesse et son indépendance. Par aileurs, l'antiquité romaine commence avec la fondation légendaire de Rome en -753. Hippone, n’étant encore, en somme, qu’une ville âpre et assez barbare. Du - 6ème au - 3ème siècle, sont histoire se confond avec celle de Carthage dont elle adoptera peu à peu les mœurs, les coutumes, la religion et la langue même. Au fil des siècles, les habitants d'Hippone, comme les Carthaginois, se définiront "Puniques" (descendant de Berbère et de Phéniciens) inaugurant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire méditerranéenne".